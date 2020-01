Meer dan eenvijfde Nederlanders wil overstappen op glasvezel

Ongeveer 22 procent van de Nederlandse respondenten in een onderzoek van Telecompaper zegt te gaan overstappen op internet via glasvezel. Daarvan zegt de helft zich ingeschreven te hebben op een glasvezelproject. De andere helft wil dat doen.

Daarmee ligt het aantal respondenten dat de intentie heeft om snel over te stappen op glasvezel dubbel zo hoog als bij het onderzoek twee jaar eerder, concludeert Telecompaper. Intussen heeft 15 procent van de Nederlandse huishoudens glasvezel. Ongeveer 11 procent van de resterende huishoudens zonder glasvezel zegt zich in te hebben geschreven bij een vraagbundeling bij de aanleg van glasvezel. Nog eens 11 procent zegt dat snel te gaan doen.

De groei is mede mogelijk door het gestegen aantal projecten rondom de aanleg van glasvezel, zegt Telecompaper. Nu kan 20 procent van de huishoudens geen glasvezel nemen, omdat er geen glasvezelverbinding ligt of omdat er geen vraagbundeling is in hun woonplaats. Dat was een paar jaar geleden nog 28 procent. Telecompaper haalt de cijfers uit het eigen onderzoek Consumer Insights. Daarvoor vullen ongeveer tienduizend Nederlanders een vragenlijst in.