Signify introduceert nieuwe Philips Hue-lampen voor buitengebruik

Signify heeft een aantal nieuwe Philips Hue-producten aangekondigd, waarbij het om lampen voor buitengebruik gaat. De meeste aangekondigde producten zijn vanaf eind deze maand beschikbaar in Europa, de rest volgt vanaf eind april.

De komst van een aantal nieuwe Philips Hue-buitenlampen werd eind vorig jaar al bekend via Hueblog.de en nu heeft Signify tijdens de CES de producten officieel aangekondigd en voorzien van prijzen en releasedata. Zo komt het bedrijf met de Appear, een lamp in de vorm van een cilinder die aan een muur wordt bevestigd en daar zowel aan de boven- als de onderkant een driehoekige lichtbundel op de muur projecteert. De Resonate-lantaarns zijn vergelijkbaar, al gaat het hierbij om rechthoekig gevormde lampen die in een zilveren of zwarte editie uitkomen.

Verder komt Signify met de Attract, een aan de muur te bevestigen, omlaag gerichte lantaarn die via een doorzichtige kap een subtiele lichtgloed op de muur projecteert. Daarnaast komt de Daylo beschikbaar, een ronde lamp om aan de muur te bevestigen; deze komt beschikbaar in een roestvrijstalen uitvoering of in het zwart. Ook brengt Signify de Nyro-lampen op de markt. Het gaat om twee modellen waarbij de lamp als het ware in een overhangend afdakje is verwerkt. Het ene model is een muurlantaarn terwijl de andere waarschijnlijk bedoeld is om op de grond te plaatsen langs een looppad.

Signify komt verder met de Lily XL, een spotlight. Dit betreft een grotere versie van de lamp die het bedrijf in 2018 op de markt bracht. Verder komt er een versie van de Impress-buitenwandlamp die op een lage spanning werkt en datzelfde geldt voor de Econic-lamp.