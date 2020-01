Mobiel dataverkeer KPN overtrof 196 terabytes tijdens jaarwisseling

KPN heeft een recordhoeveelheid mobiele data verwerkt tijdens de jaarwisseling. Via het mobiele netwerk van het bedrijf werd 196 terabyte afgehandeld. Het aantal telefoongesprekken en verstuurde sms'jes nam af. Bij het Belgische Mobile Vikings verdubbelde de datahoeveelheid.

In totaal ging het bij KPN tussen 22.00 en 04.00 uur om 196,57 terabytes die via het mobiele netwerk afgehandeld werden. Vorig jaar ging het om 176,53 terabytes, terwijl in 2014 tijdens de jaarwisseling nog slechts 7,5 terabytes verwerkt werden via KPN's netwerk. Het piekmoment lag bij afgelopen jaarwisseling tussen 00:05 en 00:10 uur.

KPN verwerkte tijdens oud en nieuw nog 2,4 miljoen sms’jes en 4,1 miljoen telefoontjes. In beide gevallen gaat het om dalingen ten opzichte van voorgaande jaren, toen het om respectievelijk 2,9 sms'jes en 4,5 miljoen gesprekken ging. Met name het versturen van sms-berichten is sinds 2014 flink afgenomen. Toen verstuurden klanten van KPN nog 8,5 miljoen sms'jes, al daalde dat in 2015 al naar 5,8 miljoen.

Bij de Belgische provider Mobile Vikings verdubbelde de afgehandelde datahoeveelheid tijdens oud en nieuw. Het bedrijf becijfert dat klanten gemiddeld 40MB verbruikten, waar dat vorig jaar 23MB was. Het aantal verstuurde sms-berichten tijdens nieuwjaarsnacht bedroeg 4,2 tegenover 5,4 vorig jaar. De helft van de klanten voerde een gesprek om vrienden en kennissen gelukkig nieuwjaar te wensen.