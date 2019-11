MacBook Pro 16" heeft sensor die registreert hoe ver het scherm openstaat

De MacBook Pro 16" beschikt over een sensor die nauwkeurig registreert hoeveel graden het scherm is opengeklapt. De lid angle sensor is vermoedelijk bedoeld voor onderhoudsdoeleinden, maar zou ook gebruikt kunnen worden in combinatie met software.

De sensor dook voor het eerst op in een intern document dat gericht was aan Apple Authorized Service Providers. Geïntrigeerd door de beschreven sensor vroeg MacRumors het team van iFixit om het nieuwe onderdeel nader te onderzoeken.

Tijdens een meer grondige teardown trof iFixit ter hoogte van het linker beeldschermscharnier een flexibel kabeltje aan, waaraan een kleine sensor is bevestigd. In het scharnier zit een magneetje, waarop een pijl staat die de uitlijning en de polariteit aangeeft. De sensor meet via de magneet nauwkeurig de stand van het scharnier.

Vorige MacBook-modellen beschikten al over een zogeheten hall effect-sensor om vast te stellen wanneer de notebook is dichtgeklapt. De nieuwe lid angle sensor van de MacBook Pro 16" lijkt echter een stuk gevanceerder. Volgens iFixit is het onderdeel hoogstwaarschijnlijk bedoeld voor onderhoudsdoeleinden: bij een eventuele reparatie van het scherm of de flexkabel naar het display zou Apple exact kunnen achterhalen hoe vaak de MacBook Pro geopend en gesloten werd, en in welke posities het scherm allemaal heeft gestaan.

IFixit sluit evenmin uit dat de lid angle sensor een voorbode is van een nieuwe, nog onaangekondigde functie van een volgende macOS-versie, al gaat het daarbij louter om speculatie. MacRumors ontdekte in het document aan de Authorized Service Providers wel nog dat reparateurs de opdracht krijgen om de lid angle sensor na een herstelling opnieuw te kalibreren.

Foto's: iFixit