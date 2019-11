EA neemt afstand van Skate-handelsmerk

EA heeft afstand genomen van het handelsmerk van gameserie Skate. Het bedrijf heeft volgens trademarkdatabase Justia het handelsmerk dit jaar niet verlengd. Hiermee lijkt een eventueel deel vier in de franchise voorlopig niet in de planning te staan.

In februari 2018 verlengde EA zijn recht op het handelsmerk van Skate nog, wat fans van het spel de hoop gaf dat het bedrijf aan een nieuwe Skate-game zou werken. Op de trademarkpagina van Justia staat nu dat het handelsmerk is verwijderd omdat Electronic Arts 'niet heeft gereageerd' op verlengingsverzoeken, schrijft GamesRadar. Sinds 30 augustus 2019 heeft EA zijn recht op het handelsmerk officieel laten verlopen. Een eventueel vierde deel in de gameserie wordt al langere tijd verwacht, maar een release op korte termijn lijkt hierdoor erg onwaarschijnlijk.

Het verlies van het handelsmerk wil overigens niet zeggen dat EA de rechten rondom Skate voorgoed kwijt is. Vaak kunnen eigenaren van intellectueel eigendom hun rechten terugkrijgen. Dit is zelfs jaren na het verlopen van het handelsmerk nog mogelijk. Wel moet het betreffende bedrijf dan kunnen aantonen dat het zijn intellectueel eigendom daadwerkelijk wil gebruiken in de nabije toekomst. Dit kan bijvoorbeeld door interne presentaties of advertentiemateriaal te tonen waarin het handelsmerk wordt genoemd.

Het meest recente deel in de Skate-serie kwam in 2010 uit, en werd door critici goed ontvangen. Skate 3 heeft een Metacritic-score van 80, en ontving van Tweakers destijds een 9,0. Skate 3 is een skateboardgame waarin spelers in de huid kruipen van 'The Legend', één van de beste skaters in het fictieve Port Caverton. Skate 3 heeft een open wereld en bevat enkele unieke gamemodi, waaronder de Hall of Meat-modus waarin spelers zoveel mogelijk botten moeten breken.