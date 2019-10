Oppo introduceert A-2020-smartphones met 5000mAh-accu en omgekeerd laden

Oppo komt met de A9 2020- en A5 2020-smartphones. De toestellen hebben een accu van 5000mAh en vier camera's. De A9 2020 komt 11 oktober uit in Nederland voor 249 euro. De A5 2020 komt in november uit en heeft een adviesprijs van 199 euro.

Zowel de Oppo A9 2020 als de A5 2020 biedt een accucapaciteit van 5000mAh met ondersteuning voor reverse charging, waarmee gebruikers via een otg-kabel een ander toestel kunnen laden met de accu van de A9 of A5. Hiermee kunnen gebruikers met de accu van de telefoons andere apparaten opladen. De toestellen worden opgeladen via een micro-usb-aansluiting en ondersteunen geen snellaadtechniek.

De Oppo A5 2020

De toestellen bevatten allebei een Snapdragon 665-soc en een scherm van 6,5" met een resolutie van 1600x720 pixels, wat neerkomt op een pixeldichtheid van 269 ppi . De schermen bevatten een inkeping voor de frontcamera's. De A9 wordt geleverd met 4GB of 8GB ram, terwijl de A5 3GB of 4GB ram bevat. De A5 heeft een opslagcapaciteit van 64GB of 128GB; de A9 wordt alleen verkocht met 128GB opslagruimte. Beide telefoons hebben ruimte voor twee simkaarten en een micro-sd-kaart. De telefoons draaien allebei ColorOS 6, dat gebaseerd is op Android 9.

Beide smartphones bevatten vier camera's aan de achterkant. De A9 2020 heeft een primaire 48-megapixelcamera, waar de A5 2020 een primaire camera van 12 megapixel bevat. Beide telefoons hebben daarbuiten dezelfde cameraset-up met een 8-megapixelsensor met groothoeklens en twee extra 2-megapixelcamera's die bedoeld zijn voor het maken van foto's met 'artistieke effecten'. Beide telefoons ondersteunen daarnaast elektronische beeldstabilisatie en hebben een gyroscoop voor verbeterde stabiliteit tijdens het opnemen van video's. De A9 heeft een 16-megapixelselfiecamera en de A5 heeft een frontcamera van 8 megapixel.

De Oppo A9 2020