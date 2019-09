Apple TV+ start 1 november voor 5 dollar per maand

Apple maakt zijn videodienst Apple TV+ op 1 november beschikbaar voor een prijs van 4,99 dollar voor een familieabonnement. De fabrikant geeft 1 jaar gratis toegang bij aankoop van een iPhone, iPad of Apple TV-apparaat.

De prijs van 4,99 dollar voor een familieabonnement is lager dan de 10 dollar die in geruchten werd genoemd. Ook werd in de geruchten niet gesproken over de jaar gratis toegang tot de dienst voor kopers van een iPhone, iPad of Apple TV. Apple biedt een proefperiode van zeven dagen.

Apple TV+ start in meer dan honderd landen en Apple belooft maandelijks nieuwe releases uit te brengen. Het bedrijf kondigde bijvoorbeeld de nieuwe serie See aan, een sciencefictionserie over een stam van blinde mensen die kinderen krijgen die wel kunnen zien.

Apple kondigde Apple TV+ in maart aan. De videodienst voor films en series bevat Apples exclusieve Apple Originals-series en komt beschikbaar via de TV-app en apparaten van derde partijen zoals de Roku en Amazon Fire TV. In het aanbod zitten aanvankelijk onder andere Snoopy in Space en de sciencefictionserie For All Mankind.