Foto's tonen draadloze Sonos Move-speaker

De marketingafbeeldingen van de Sonos Move zijn online verschenen. Het is de eerste bluetoothspeaker van audiobedrijf Sonos. De speaker is zowel onderweg als thuis in een laadstation te gebruiken.

Aan de onderkant van de Sonos Move zitten twee contactpunten waarmee de speaker verbinding maakt met een laadstation die in huis geplaatst kan worden. Daarnaast is een usb-c-poort aanwezig om bijvoorbeeld onderweg te kunnen laden. De speaker werkt via wifi en via bluetooth.

De marketingfoto's die Winfuture publiceert, tonen dat gebruikers de Move onderweg in de hand kunnen houden dankzij een inkeping aan de achterkant. Hierin zijn ook de aan-uitknop. de jointoets en de knop voor het schakelen tussen wifi en via bluetooth verwerkt.

Aan de bovenkant zitten zes microfoons voor de bediening met een spraakassistent en ook zitten hier de knoppen voor mediabediening en volumeregeling. De bluetoothspeaker zou iets groter zijn dan een Sonos One en een beperking in de bluetoothmodus is dat de spraakassistent dan niet te gebruiken is. De prijs en verschijningsdatum zijn nog onbekend.