Lenovo krijgt patent voor telefoon met 'slider' voor selfiecamera

Lenovo heeft twee patenten toegewezen gekregen die duiden op twee aankomende telefoons met een 'slider'. Daarin zou de voorcamera zitten, zodat de rest van de telefoon helemaal uit scherm bestaat. Het verschil tussen de telefoons zit in het aantal camera's aan de voor- en achterkant.

De patentaanvraag voor de telefoons werden ontdekt door een Britse telefoonvergelijker. De patenten zijn ingediend bij het Chinese patentbureau, dus het is mogelijk dat de toestellen uiteindelijk niet in Europa verschijnen. De toestellen zouden vallen in de Z5-lijn, of daar in ieder geval veel van weg hebben.

In de aanvraag is te zien hoe de telefoon een 'slider' heeft waarmee de achterkant een stukje omhoog kan worden geschoven. Zo verschijnt de selfiecamera van het toestel. Dat is anders dan de eerdere Z5-smartphone van het bedrijf, die nog een flinke notch bleek te hebben. Uit het patent blijkt dat er twee verschillende toestellen komen, met verschillende frontcamera's. Op de eerste telefoon is een enkele voorcamera te zien, op de tweede zitten er twee.

Ook de achtercamera van het toestel valt op. Die zit in een grote ronde uitstulping, vergelijkbaar met telefoons van Motorola. Ook hiervan zijn twee verschillende versies, met respectievelijk een dubbele en driedubbele camera op de achterkant. Andere specificaties over het apparaat zijn verder niet bekend. Het bedrijf heeft ook nog niet bekend gemaakt dat het aan een dergelijk toestel werkt.