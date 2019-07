Raspberry Pi- en Arduino-leverancier Kiwi Electronics is getroffen door brand

Kiwi Electronics, de Rijswijkse winkel en webwinkel die zich specialiseert in singleboardcomputers, heeft te maken gehad met een brand. Op foto's is te zien dat de schade groot is. De winkel is momenteel gesloten, maar er zijn geen gewonden gevallen.

De brand ontstond rond negen uur 's ochtends in een lasersnijder, vertelt directeur Rogier Kerstens aan Omroep West. Blijkbaar liet het beveiligingsmechanisme van het apparaat het afweten, waarna de brand uitbrak. De brandweer moest vanwege de rook en de hitte vanaf buiten het gebouw blussen, waarvoor de gevel deels moest worden afgebroken. Ook moesten in de omgeving ramen en deuren gesloten blijven, aangezien de gassen die bij de brand vrijkwamen, giftig konden zijn. De brand is inmiddels geblust.

Wegens de brand is de winkel momenteel gesloten. Het lijkt erop dat Kiwi Electronics op het adres zowel zijn kantoor als zijn showroom heeft. Of het magazijn daar ook zit, is niet zeker. Tweakers heeft contact gezocht met Kiwi Electronics voor verdere details.

Kiwi Electronics is officieel leverancier van onder andere Arduino, Makeblock, micro:bit, SparkFun, Adafruit, Snap Circuits en Seeed Studio, aldus hun website. De webwinkel bestaat sinds 2012 en de fysieke showroom kwam er in 2015 bij.

Beeld: Omroep West