'CD Projekt Red werkt aan drie Cyberpunk 2077-games'

CD Projekt Red zou naast de gewone game ook aan twee andere Cyberpunk-games werken. Welke games dat zijn is niet bekend, maar ze vinden in ieder geval plaats in het Cyberpunk-universum volgens de ceo.

Veel details over de andere games zijn er niet bekend gemaakt. De uitspraken komen van de ceo van CD Projekt Red, Adam Kiciński, tijdens een persconferentie met de Poolse pers, meldt de website Bankier. Volgens Kiciński werken er bij de ontwikkelaar drie verschillende teams aan Cyberpunk-games. Eén van die teams bestaat uit veertig medewerkers.

Er zijn nog geen verdere details bekend over de games, zoals of het gaat om opvolgers of juist om minigames zoals CD Projekt Red dat bij de Gwent-games van The Witcher deed. "Ons volgende project vindt ook plaats in het Cyberpunk-universum", zegt Kiciński. "We werken er nu al aan en zien het als een groot en innovatief project." Volgens Kiciński is het niet meer dan logisch dat er meerdere delen komen. "Met alle tijd en geld die we in de studio steken is economisch gezien niet meer dan logisch dat we aan series denken in plaats van een losstaande game." Kiciński zegt dat gamejournalisten vóór 2020 al met de game aan de slag kunnen. Tegen die tijd komt er ook meer informatie vrij over de andere projecten.