Patent van Microsoft toont stylus met dynamisch oled-display

Microsoft heeft een patent ingediend voor een stylus met daarin een ingebouwd oled-scherm. Die zou op de Surface Pen komen te zitten waarmee gebruikers kunnen schrijven op hun tablets.

In het patent is een afbeelding te zien van wat lijkt op een bestaande Surface Pen, maar dan met een aanraakscherm op te platte kant. Het patent werd in 2017 ingediend en is nu openbaar gemaakt. Het is niet duidelijk of Microsoft serieuze plannen heeft de techniek toe te voegen aan een echte stylus.

Het patent beschrijft hoe het display dynamisch dingen kan weergeven. Zo kunnen er notificaties van e-mails verschijnen, en kan er tijdens het tekenen een dikkere of dunnere streep gekozen worden. In het patent staat ook hoe de informatie op het scherm verandert op basis van wat de gebruiker aan het doen is. Ook zou het scherm als scrollwiel kunnen werken.