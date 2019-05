Rechters en griffiers maakten fouten met tweefactorauthenticatie van uitspraken

Rechters en griffiers hebben sommige digitale uitspraken niet volgens de wet ondertekend, zegt de Raad van State. Dit moest met tweefactorauthenticatie gebeuren, maar soms werd dezelfde authenticatiemethode twee keer gebruikt. De Rechtspraak gaat de werkwijze aanpassen.

Rechters en griffiers ondertekenen sinds 29 maart uitspraken in asiel- en bewaringszaken digitaal, schrijft de Raad van State. Daarbij moet volgens de wet gebruik worden gemaakt van tweefactorauthenticatie, om de betrouwbaarheid van de koppeling tussen de identiteit van de ondertekenaars en de uitspraak te waarborgen. In sommige gevallen is hier volgens de Raad van State echter niet aan voldaan. De problemen zouden optreden als de rechters of griffiers gebruikmaken van vaste of mobiele werkplekken van de Rechtspraak, ofwel autonome onderdelen die betrokken zijn bij het rechtssysteem.

Wanneer rechters en griffiers gebruikmaken van een mobiele werkplek om een uitspraak digitaal te ondertekenen, wordt bijvoorbeeld twee keer dezelfde authenticatiemethode gebruikt, schrijft de Raad van State. Welke methodes dat zijn, zegt de Raad niet, maar dit zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat gebruikers twee keer met een inlognaam en wachtwoord moeten inloggen.

Als rechters en griffiers gebruik willen maken van een vaste werkplek van de Rechtspraak, moeten ze inloggen met een Rijkspas, een smartcard voor ambtenaren. Dit is volgens de Raad van State geen authenticatiemethode, al wordt er geen reden gegeven waarom dit niet als authenticatiemethode wordt gezien. Als rechters en griffiers gebruikmaken van een 'eigen', mobiele werkplek, wordt volgens de Raad van State wel aan de wettelijke eisen voldaan.

Volgens de Raad van State is aan een uitspraak niet te zien vanaf welke werkplek de rechter en de griffier deze hebben ondertekend. Het is dan ook niet te zien of de uitspraak is geautoriseerd met tweefactorauthenticatie. Daarom worden uitspraken in asiel- en bewaringszaken nu weer met een geschreven handtekening ondertekend. De Rechtspraak zegt de werkwijze voor de digitale handtekening ook aan te passen om wel aan de wet te kunnen voldoen. Ook voor digitale civiele zaken zal de nieuwe werkwijze worden gebruikt. Binnen het strafrecht wordt volgens de Rechtspraak een 'andere digitale handtekening' gebruikt. Deze uitspraak van de Raad van State heeft voor het strafrecht dan ook geen consequenties.

Hoewel bepaalde uitspraken niet op de juiste manier zijn ondertekend, heeft dit geen gevolgen voor eerdere uitspraken, schrijft de Raad van State. Pas als er een hoger beroep wordt ingesteld en er over de ondertekening wordt geklaagd, zal de afdeling bestuursrechtspraak daar een oordeel over vellen.