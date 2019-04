Nintendo verwijdert indie-game met verstopte Ruby-interpreter van Switch eShop

Nintendo heeft de indie-game A Dark Room van de Switch eShop verwijderd, nadat de ontwikkelaar bekendmaakte dat in het spel een Ruby-interpreter benaderbaar was. De ontwikkelaar claimt dat hij mensen kennis wilde laten maken met coderen en er met de interpreter niet veel mogelijk was.

A Dark Room is een text-based-rpg die op 12 april uitkwam voor de Nintendo Switch. Op donderdag 25 april plaatste ontwikkelaar Amir Rajan een bericht op het sociale netwerk ruby.social, waarin hij over de Ruby-interpreter en code editor schrijft. Om van de 'easter eggs' gebruik te kunnen maken moesten gebruikers een usb-toetsenbord op de Switch aansluiten en op de ~-toets drukken. Rajan schrijft de functies te hebben ingebouwd om 'de magie van het coderen in haar puurste vorm' te kunnen brengen naar gebruikers.

Rond het weekend blijkt Nintendo het spel uit de eShop te hebben verwijderd, schrijft Eurogamer. Nintendo heeft nog niet gereageerd op het voorval, maar het lijkt alsof de twee functies daar de reden van zijn. Uitgever Circle Entertainment zegt tegen de site ervan bewust te zijn dat het spel op 26 april uit de digitale winkel is verwijderd, maar geeft geen verdere informatie over de problemen, omdat het bedrijf nog in gesprek is met Nintendo.

Tegen Eurogamer zegt Rajan spijt te hebben van zijn keuze. "Een simpele sandboxed omgeving is nu geframed tot een grote exploit. Ik wilde kinderen en volwassenen alleen kennis laten maken met de vreugde van het coderen." Volgens Rajan was het ook alleen mogelijk om met Ruby lijnen, vierkanten en labels te tekenen en geluiden van A Dark Room af te spelen. Ook kon de interpreter registreren wanneer een knop van de Joycon werd ingedrukt. Het was alleen mogelijk apps te bouwen die op basis van die lijnen, vierkantjes en labels werken, stelt Rajan.

Op Reddit schrijft een Switch-ontwikkelaar echter dat de gebruikte Ruby-interpreter kwetsbaarheden bevatte. Zo was het met de interpreter volgens de ontwikkelaar mogelijk om in userland code uit te voeren, een 'noodzakelijke en kritische stap om de bevoegdheden van de gebruiker binnen de Switch te verhogen'. Daardoor zou uiteindelijk de Switch-drm omzeild kunnen worden.

Nintendo is volgens de redditgebruiker huiverig voor gebruikers die de drm van de console kunnen omzeilen. Daarom zou het bedrijf mogelijk kwetsbaarheden binnen het besturingssysteem zo snel mogelijk verhelpen en om deze reden zou de Switch bijvoorbeeld geen eenvoudig benaderbare webbrowser hebben.