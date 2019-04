Facebook legt per post uit waarom die in nieuwsoverzicht verschijnt

Facebook heeft een functie gemaakt waarin het per post uitlegt waarom die is verschenen in de feed van gebruikers. Ook kunnen gebruikers daar aangeven of ze meer van die posts in hun feed willen zien.

Daarmee moeten gebruikers meer controle krijgen over hun nieuwsoverzicht, meldt Facebook. De functie werkt vanuit het dropdown-menu naast een post in de mobiele app, aldus het bedrijf. De functie lijkt nog niet actief voor alle gebruikers.

In de uitleg staat onder meer of gebruikers eerder posts van die persoon of pagina hebben geliked of erop hebben gereageerd, signalen die Facebook interpreteert als manieren om af te leiden dat gebruikers interesse hebben in die posts.

De nieuwe functie komt bovenop eerdere functies om interesse of desinteresse in posts, personen of pagina's weer te geven, zoals het verbergen van dergelijke posts en muten van posts voor dertig dagen. Ook heeft Facebook al vier jaar een functie die uitlegt waarom gebruikers bepaalde advertenties zien.