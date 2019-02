Microsoft ontraadt bedrijven nog van Internet Explorer gebruik te maken

Microsoft heeft een blogpost online gezet waarin het uitlegt waarom het onverstandig is om nog langer van Internet Explorer gebruik te maken. Het advies geldt voor bedrijven die nog steeds geforceerd gebruik maken van de verouderde browser.

In een post die op Microsofts Tech Community staat, legt medewerker Chris Jackson uit wat het probleem is met Internet Explorer; omdat de browser niet langer wordt ondersteund zorgt het bij bedrijven voor veel technical debt. Het backwards compatible houden van browsertechnieken zorgt er namelijk voor dat er nog steeds webstandaarden van 1999 ingezet kunnen worden door via Internet Explorer te werken, aldus Jackson.

Microsoft is al enige tijd geleden overgestapt op de Edge-browser, maar het bedrijf merkt dat vooral bedrijven nog vasthouden aan Internet Explorer, waarbij geen andere browsers worden ondersteund of verkeer via Internet Explorer wordt geforceerd. Volgens Jackson is dat een praktijk die moet stoppen. Daarbij gaat het niet alleen om veroudering, maar zullen in de toekomst ook steeds vaker applicaties niet werken, omdat steeds meer ontwikkelaars geen rekening houden met Internet Explorer.

Alhoewel Internet Explorer dus nog door veel bedrijven wordt gebruikt als de standaardbrowser, is in de afgelopen jaren Chrome bij medewerkers steeds populairder geworden.