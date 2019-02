Beveiligingsonderzoekers vinden lek in duizenden 'slimme' koelkasten en vriezers

Het is beveiligingsonderzoekers gelukt binnen te dringen in de systemen van koelkasten en vriezers waarvan op afstand de temperatuur bijgesteld kan worden. Daardoor is het mogelijk om bijvoorbeeld de vriezers te laten ontdooien en producten te laten bederven.

Het gaat om systemen die zijn gemaakt door het bedrijf Resource Data Management, zo meldt TechCrunch. De techwebsite sprak met een van de beveiligingsonderzoekers die het lek hebben gevonden. Het blijkt namelijk mogelijk te zijn om op de koelkasten en de vriezers op afstand in te loggen via een standaard-url, die volgens de onderzoekers vrij gemakkelijk is te vinden. De bewuste webpagina is weliswaar beveiligd, maar in veel gevallen is het standaardwachtwoord te gebruiken om toegang te krijgen.

Er zijn ongeveer zevenduizend koelkasten en vriezers gevonden die op afstand uit te lezen en te manipuleren waren. Het gaat om industriële apparaten die bijvoorbeeld in winkels of restaurants worden gebruikt. Hackers kunnen daardoor voor grote schade zorgen, bijvoorbeeld door producten in vriezers te laten ontdooien.

Resource Data Management heeft op de berichtgeving gereageerd door te stellen dat het klanten adviseert om het standaardwachtwoord aan te passen. Het bedrijf wijst erop dat dit de verantwoordelijkheid is van de gebruikers van de koelkasten en vriezers.