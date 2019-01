Microsoft stopt metadata-ondersteuning voor mediaspelers Windows 7

Microsoft is gestopt met het ondersteunen van metadata in Windows Media Player en Windows Media Center voor Windows 7. Dit betekent dat er geen nieuwe metadata meer bij gaat komen. De data die al gedownload is voor de mediaspelers blijft beschikbaar.

Volgens het bericht op Microsofts ondersteuningspagina komt er geen nieuwe informatie meer bij over titels, genres, artiesten en albums in de Windows 7-versie van Media Player. Bij Media Center verdwijnt de tv-gids en informatie over films, regisseurs en genres worden niet meer geüpdatet. Microsoft is volgens eigen zeggen tot deze keuze gekomen op basis van 'het kijken naar klantenfeedback en de gebruikscijfers'.

Het eindigen van de metadata-ondersteuning heeft geen invloed op het gebruik en het functioneren van de mediaspelers in Windows 7. Dezelfde ondersteuning voor de mediaspelers in Windows 8 en Windows 10 blijft zoals het was.

Op 14 januari 2020 stopt Microsoft compleet met het ondersteunen van Windows 7. Volgens MSPowerUser heeft Windows 7 ongeveer zevenhonderd miljoen actieve gebruikers.