'Ring-medewerkers hadden alleen mailadres nodig voor meekijken slimme deurbel'

Bepaalde medewerkers van de maker van slimme deurbellen Ring hadden alleen een e-mailadres van een klant nodig om live mee te kunnen kijken met videostreams van de producten, claimt The Intercept.

De site schrijft op basis van informatie van bronnen dat bepaalde medewerkers in de VS toegang kregen tot de live-feeds, zonder dat dit nodig was voor hun functie. De bronnen zouden geen voorbeelden kennen van ernstig misbruik van de bevoegdheid, maar noemen wel dat de medewerkers zo camera's van bijvoorbeeld journalisten of concurrenten konden zien.

Het bericht volgt op een artikel van eind december van The Information over twijfelachtige toegang tot camerabeelden binnen het bedrijf. Ring zou de onderzoeksafdeling in Oekraïne, Ring Labs, nagenoeg ongelimiteerde toegang geven tot een map op Amazon S3-opslag met daarin elke video van elke Ring-camera wereldwijd. Medewerkers van het r&d-onderdeel zouden deze met een enkele klik kunnen bekijken of downloaden.

De video's zouden onversleuteld staan opgeslagen en een database waar de onderzoeksgroep ook toegang toe heeft zou gegevens bevatten waarmee de video's gelinkt worden aan de desbetreffende klanten. Ring Labs zou de toegang onder andere gekregen hebben om computervision-algoritmes te trainen om objecten en personen op de beelden te herkennen. Ring is sinds vorig jaar in handen van Amazon.