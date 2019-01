Nissan presenteert nieuwe Leaf met 40kWh- of grotere 62kWh-accu

Nissan heeft op de CES-beurs in Las Vegas het nieuwe 2019-model van de Leaf gepresenteerd. De nieuwe versie komt uit in twee varianten: een met een 40kWh-accu en een versie met een 62kWh-accu.

Nissan meldt dat de Leaf met de grotere 62kWh-accu de naam Leaf e+ krijgt. Deze versie heeft volgens de fabrikant een accupakket met een 25 procent hogere energiedichtheid en 55 procent meer capaciteit. Ten opzichte van de reguliere Leaf-versie met de 40kWh-accu, heeft de 62kWh-accu 288 cellen in plaats van 192. De Leaf e+ heeft ook meer vermogen, wat uitkomt op 217pk. De versie met de grotere accu heeft een bereik van 385km volgens de wltp-norm; de Leaf-versie met de 40kWh-accu komt volgens Nissan 100km minder ver.

De nieuwe modellen, die er overigens grotendeels hetzelfde uitzien als de in september 2017 aangekondigde Leaf-versie die ook al over een 40kWh-accu beschikte, krijgen een infotainmentsysteem met een 8"-scherm en een navigatiesysteem dat Nissan aanduidt met 'deur-tot-deur'. Ook komt er een nieuwe versie van de NissanConnect EV-app beschikbaar.

Op de CES-beurs presenteerde Nissan ook de Leaf 3.Zero, maar dit lijkt een geheel vergelijkbaar model dat enkel een andere naam draagt en voor andere markten bestemd is, zoals het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Deze versie komt niet in Nederland uit.

Nissan heeft nog geen prijzen van de nieuwe Leaf voor de Nederlandse markt bekendgemaakt. Het bedrijf zegt dat in maart te doen en de eerste modellen in de zomer van 2019 te leveren. Nissan heeft echter wel al de prijzen voor de Nissan Leaf 3.Zero bekendgemaakt. De e+-versie met de grotere 62kWh-accu gaat 45.500 euro kosten, terwijl de reguliere 40kWh-versie een prijskaartje van 39.900 euro krijgt. Of die prijzen overeenkomen met de Nederlandse versie is onbekend. Het kan dat de prijzen zullen afwijken, omdat de Leaf 3.Zero e+ met de 62kWh-accu in een beperkte oplage van 5000 exemplaren beschikbaar komt; bij de Leaf-modellen die in Nederland op de markt komen is voor zover bekend geen sprake van een beperkte oplage bij de 62kWh-accuvariant.

De nieuwe Leaf beschikt net als de eerdere versie over een zogeheten e-Pedal, waardoor het mogelijk is te accelereren, remmen en stoppen met een enkel pedaal. Ook is de ProPilot weer aanwezig, waarmee de auto wederom autonome rijfuncties heeft en bijvoorbeeld zelf kan inparkeren. Het systeem werkt op wegen met gescheiden rijbanen en kan de auto laten stoppen, starten of centreren op de rijbaan, waarbij de verkeerssituatie in de gaten wordt gehouden. Op dit vlak lijken er weinig of geen vernieuwingen te zijn doorgevoerd.