Gerucht: Marvell heeft Cavium overgenomen

Chipbedrijf Marvell heeft naar verluidt zijn kleinere Amerikaanse branchegenoot Cavium overgenomen. Met de overname van het bedrijf voor netwerkchips zou een bedrag van 6 miljard dollar gemoeid zijn, omgerekend 5,1 miljard euro.

De beide bedrijven zouden de overname op maandag bekendmaken, schrijft The Wall Street Journal. Ook bronnen van Reuters spreken over de op handen zijnde bekendmaking. Marvell zou zich na de overname op een bredere markt willen richten.

Marvell is als ontwerper van ARM-chips voornamelijk actief op de markt voor opslagproducten, maar de Armada-socs van het bedrijf hebben ook hun weg gevonden naar consumentenproducten zoals de Chromecast. Bij Marvell werken meer dan vijfduizend mensen en vorig jaar had het bedrijf een omzet van 5,2 miljard dollar. Het bedrijf wil zich ook op de groeiende markt voor chips in auto's richten.

Cavium is met een jaaromzet van 600 miljoen dollar in 2016 en met zo'n achthonderd medewerkers een stuk kleiner. Dit Amerikaanse bedrijf richt zich met zijn ARM- en MIPS-chips op netwerkapparatuur zoals routers en switches. Meer bedrijven zoeken schaalvergroting om hun concurrentiepositie te verbeteren. Zo is Qualcomm nog altijd in afwachting van toestemming van de EU om NXP over te nemen en probeert Broadcom op zijn beurt Qualcomm te verkrijgen.