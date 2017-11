'IMac Pro krijgt een A10 Fusion-coprocessor voor 'Hey Siri''

In de BridgeOS-software van Apple voor de komende nieuwe iMac Pro staan aanwijzingen dat de computer een A10 Fusion-soc krijgt. Deze lijkt onder andere de 'Hey Siri'-functie te moeten activeren, als de Mac Pro uit staat.

De aanwijzingen zijn aangetroffen door de ontwikkelaars Johnathan Levin en Steve Troughton-Smithâ bij het ontleden van de BridgeOS 2.0-software. In de code staan meerdere verwijzingen naar de T8010, de codenaam voor de A10 Fusion-soc. Het zou voor het eerst zijn dat de iMac zo'n soc van Apple krijgt.

De ontwikkelaars constateren dat de coprocessor over 512MB ram beschikt en in feite zorg draagt voor het booten van x86 en de EFI-firmware. Troughton-Smith suggereert dat Apple hiermee een 'steviger grip' op MacOS wil krijgen zonder ontwikkelaars en gebruikers te frustreren. De A10 Fusion speelt volgens hem daarnaast een rol bij de integratie van 'Hey Siri', een functie die daardoor ook geactiveerd kan worden als het systeem uit staat.

Ontwikkelaar Guilherme Rambo bevestigde daarna dat 'Hey Siri' inderdaad in te stellen is via de software. BridgeOS is Apples software voor de koppeling van een Intel-processor met een ARM-soc. Nog dit jaar moet de vernieuwde iMac Pro verschijnen.