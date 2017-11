Brave-browser krijgt optie om rechtstreeks aan YouTube-kanelen te doneren

Gebruikers van de Brave-browser kunnen nu met het programma niet alleen microdonaties doen aan bezochte sites, maar ook aan specifieke YouTube-kanalen. Het idee erachter is om advertentieblokkering, wat Brave standaard doet, te compenseren.

De Brave-browser ondersteunde al langer de mogelijkheid om donaties te doen aan websites die het bezocht, maar de mensen achter YouTube-kanalen vielen in dat systeem buiten de boot omdat het geld dan naar YouTube zelf zou gaan. Nu is dat anders; met ingang van de 0.19.95-update registreert de browser hoeveel minuten van een YouTube-video gebruikers bekijken en van welk kanaal het afkomstig is. Dat werkt ook bij embedded-video's. Naar rato wordt dan een aandeel van het te doneren bedrag gereserveerd. Gebruikers kunnen echter ook een vast bedrag voor bepaalde kanalen reserveren.

Daarvoor moeten gebruikers eerst een Brave Payments-account aanmaken. Geld storten kan alleen met bitcoins, maar gebruikers hoeven verder niet te begrijpen hoe het achterliggende walletsysteem functioneert in de browser. Gebruikers kunnen er door middel van een qr-code bitcoins op storten vanuit een bestaande bitcoinportemonnee of via Coinbase, een bitcoinhandelsplaats. Het doneren gaat anoniem.

De beheerders van YouTube-kanalen moeten hun identiteit verifiëren in het Brave Payments-systeem voordat ze het geld kunnen innen. Daarvoor gebruikt Brave de OAuth-standaard. Eerst moet het e-mailadres van de beheerder gecontroleerd worden, waarna een login met het Google-account bevestigt dat de maker daadwerkelijk beheerder is van het YouTube-kanaal. Daarna moeten ze nog een account bij Uphold aanmaken voor het innen van het geld.

Een bijkomend voordeel dat Brave aanwijst, is dat ook kanalen met minder dan 10.000 lifetime views, die nog geen geld kunnen verdienen aan YouTube-advertenties, ook kunnen profiteren van Brave Payments. In de toekomst willen de Brave-ontwikkelaars meer platformen van user-generated content ondersteunen.

De Brave-browser is een project van javascriptmaker en oud-directeur van Mozilla Brendan Eich.

Het Duitse Adblock Plus-moederbedrijf Eyeo heeft een soortgelijk systeem in huis met het dit jaar aangekochte Flattr, hoewel in de releaseversies van Adblock Plus en Flattr nog geen sprake is van integratie van de diensten.