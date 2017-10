Solar Team Eindhoven gehuldigd als winnaars van de World Solar Challenge

Het team uit Eindhoven heeft de World Solar Challenge in de Cruiser-klasse officieel gewonnen. De Nederlanders stonden al ver voor in het klassement, en haalden dit weekend de overwinning binnen. Eerder won het Delftse team de Challenger-klasse.

Het team uit Eindhoven werd zondag gehuldigd na de winst in de Cruiser-klasse. Het is al de derde keer dat de studenten van de TU Eindhoven de Cruiser-klasse in de World Solar Challenge winnen. In deze klasse doen de 'gezinsauto's' mee, waarin de Eindhovenaren zich verreweg de beste toonden; ze stonden al zo ver voor op de naaste concurrenten dat zelfs de jurybeoordeling op de laatste dag geen roet meer in het eten kon gooien. Daarbij kreeg Solar Team Eindhoven nog de hoogste mogelijke waardering van de jury, met in totaal twintig punten.

De Eindhovenaren reden met hun zonneauto Stella Vie de afstand van iets meer dan 3000 kilometer met een gemiddelde snelheid van 69 kilometer per uur. Daarmee waren ze ongeveer net zo snel als het team uit het Duitse Bochum, maar omdat het in de Cruiser-klasse niet alleen draait om snelheid maar ook om zaken zoals comfort, was de TU Eindhoven toch de beste.

In de Challenger-klasse, waarbij het wel alleen draait om snelheid, won eerder al de Nuna9 van de TU Delft. Tijdens de vorige editie van de World Sollar Challenge, in 2015, was de uitslag hetzelfde, met een Delftse overwinning in de Challenger-klasse, en een Eindhovense overwinning in de Cruiser-klasse.