Netflix voegt vermoedelijk hdr-support toe voor eerste Samsung-telefoon

Netflix ondersteunt voor het eerst hdr op een Samsung-smartphone. Hoewel de Galaxy S8-serie schermen heeft die hdr ondersteunen, kwam er tot nu toe geen support vanuit Netflix voor het bekijken van hdr-video op de streamingdienst. Die komt er nu vermoedelijk wel voor de Note 8.

Netflix voegde de Galaxy Note 8 toe aan de korte lijst van telefoons die hdr kunnen weergeven in de Netflix-app, zoals te zien is in de cache van Google, maar inmiddels is het toestel weer van de lijst verdwenen. Ook de Sony Xperia XZ1, die op de lijst stond, is er weer vanaf. Vermoedelijk heeft Netflix dat gedaan, omdat de toestellen nog niet in de winkels liggen. De Note 8 verschijnt eind volgende week, de XZ1 later deze maand.

Om hdr weer te geven op Netflix, moet een scherm dat ondersteunen. De geannuleerde Galaxy Note 7 was vorig jaar het eerste smartphonedisplay met ondersteuning voor hdr en Sony volgde begin dit jaar met Xperia XZ Premium. Ook de deze week aangekondigde LG V30 heeft een hdr-scherm.

Om hdr op Netflix te gebruiken, moeten klanten het duurste abonnement hebben, waarmee ze ook video's kunnen streamen in 4k. Dat Premium-abonnement kost momenteel 11,99 euro per maand in Nederland.