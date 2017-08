Apple houdt 12 september evenement voor vermoedelijk nieuwe iPhones

Apple heeft media uitnodigingen gestuurd voor een evenement op 12 september. Zeer waarschijnlijk gaat het bedrijf nieuwe iPhones aankondigen. Het evenement vindt plaats in het nieuwe Steve Jobs Theater in Cupertino.

Apple houdt het evenement onder de noemer 'Let's meet at our place'. Het gaat om het eerste evenement in het Steve Jobs Theater. Apple heeft deze locatie speciaal voor evenementen gebouwd bij zijn nieuwe hoofdkantoor in Cupertino.

Zoals altijd meldt Apple niet wat er tijdens het evenement wordt aangekondigd, maar al langer gaan er geruchten rond dat het om nieuwe iPhones gaat. Specifiek spreken de geruchten over een iPhone 8 met oled-scherm en zeer dunne schermranden en over updates van de iPhone 7 en 7 Plus. Daarnaast is het vermoeden dat er een nieuwe Apple Watch met 4g-ondersteuning komt en een nieuwe Apple TV met 4k-ondersteuning.