Belgische vervoerder wil passagiers tellen met 3d-camera's en wifi-tracking

Het Belgische vervoerbedrijf De Lijn, dat naar eigen zeggen meer dan een half miljard reizigers vervoerde in 2016, wil komend jaar een test uitvoeren om passagiers te tellen. Daarvoor wil het 3d-camera's en wifi-tracking inzetten.

Datanews meldt op basis van Belga dat de proef in eerste instantie uitgevoerd zal worden met 15 bussen. Daarna moet de techniek op 150 voertuigen van De Lijn ingezet worden. Het is de bedoeling om per deur een 3d-camera te installeren, wat neerkomt op twee tot drie camera's per bus. Het vervoersbedrijf wil de opgevangen wifi-gegevens van de apparaten van passagiers koppelen met de beelden en met het aantal personen dat is ingecheckt met een Mobib-kaart.

Op die manier wil het bedrijf het aantal passagiers nauwkeurig vaststellen. Op basis van de gemeten aantallen moet vervolgens het aanbod van De Lijn aangepast worden, aldus Belga. Het persbureau spreekt over een 'algoritme dat reizigerscijfers vaststelt en rekening houdt met het wifiprofiel van de reiziger'. Het is onduidelijk wat er precies met dat laatste wordt bedoeld. Het tellen aan de hand van alleen de Mobib-kaarten zou niet voldoende zijn, omdat niet alle reizigers hiervan gebruikmaken of soms vergeten hun kaart te scannen.

Volgens Belga wil het vervoersbedrijf niet zijn gehele vloot, die bestaat uit meer dan 2000 bussen en 400 trams, uitrusten met de camera's en trackers. Het bedrijf is grotendeels in handen van het Vlaams Gewest.