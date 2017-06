Door Paul Hulsebosch, dinsdag 13 juni 2017 00:36, 3 reacties • Feedback

Ubisoft kondigt tijdens de E3 Starlink: Battle For Atlas aan, een game waarin spelers een ruimteschip kunnen samenstellen uit fysieke onderdelen. Het gebouwde schip kan vervolgens in de game bestuurd worden. De game verschijnt in 2018, voor PS4, Xbox One en Nintendo Switch.

Met Starlink: Battle For Atlas haakt Ubisoft aan bij het succes dat Activision heeft met de Skylanders-games, al geeft Ubisoft een geheel eigen draai aan het toys to life-genre. Spelers krijgen in Starlink een opzetstuk voor hun controller, dat de basis vormt van een ruimteschip. Die basis kan met losse onderdelen verder uitgebouwd worden. Net als bij de Skylanders-games zijn de veranderingen die aangebracht worden direct waarneembaar in de game. Spelers kunnen op die manier hun schip aanpassen aan de uitdagingen die de game biedt. Het gebruik van fysieke onderdelen is geen vereiste; de basismodellen van de schepen en de diverse onderdelen zijn ook in digitale vorm beschikbaar.

De game volgt een groep piloten in het Atlas Star System. Spelers zien hun schip vanuit derde persoon perspectief. Vliegen kan zowel in de ruimte als binnen de dampkring van verschillende planeten. In beide situaties kunnen dogfights uitgevochten worden met andere piloten. Over de prijs van de game en van de fysieke en digitale onderdelen laat Ubisoft nog weinig los. De game verschijnt in 2018, voor PlayStation 4, Xbox One en Nintendo Switch. Starlink wordt gemaakt door de eigen studio van Ubisoft die eerder verantwoordelijk was voor Tom Clancy's Splinter Cell Blacklist.