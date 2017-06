Door Joris Jansen, maandag 12 juni 2017 19:34, 2 reacties • Feedback

Submitter: Chocoball

Huawei heeft de Honor9-smartphones aangekondigd tijdens een presentatie in China. De hoogwaardige smartphone van Huawei-dochter Honor komt op 16 juni beschikbaar in China, maar wanneer het toestel naar Europa komt is nog onduidelijk.

Het toestel heeft een 5,15"-scherm met een resolutie van een met een resolutie van 1920x1080 pixels. De Honor 9 beschikt over de Kirin 960-soc, die ook in de Mate 9 en de P10 zit. Deze soc heeft vier Cortex A73- en vier Cortex A53-cores; de gpu is de Mali G71 MP8. De Honor 9 krijgt 4GB of 6GB werkgeheugen mee en komt uit in een versie met 64GB en 128GB opslaggeheugen. Het toestel heeft een dubbele camera in de vorm van een 12-megaxpixelcamera en 20-megapixelcamera. Aan de voorkant is een 8-megapixelcamera aanwezig voor selfies.

Het toestel bevat een vingerafdrukscanner, een infraroodsensor en heeft een 3,5mm-koptelefoonansluiting en een usb-c-poort. De Honor 9 krijgt een batterij met een capaciteit van 3200mAh. De telefoon heeft een metalen body met een glazen achterkant. De Honor 9 draait op Android 7.0, meet 47,3 x 70,9 x 7,45mm en weegt 155 gram. Het toestel komt uit in het blauw, goud, grijs en zwart.

De Honor 9 komt op 16 juni beschikbaar bij een aantal Chinese winkels. Wanneer het toestel wordt uitgebracht in Europa is nog onduidelijk. Het model met 4GB ram en 64GB opslaggeheugen gaat omgerekend 300 euro kosten; het model met 6GB ram en 64GB opslaggeheugen kost 355 euro en het model met 6GB ram en 128GB opslaggeheugen kost 395 euro.

De voorganger van de Honor 9, de Honor 8, kwam in augustus 2016 uit in de Benelux. Dat toestel deelt veel eigenschappen met de Huawei P9, die enkele maanden voor de introductie van de Honor 8 uitkwam. De Honor 8 heeft een dubbele camera, een 5,2"-scherm met een resolutie van 1920x1080 pixels en een Kirin 950 als soc. De versie in de Benelux kwam uit met 4GB werkgeheugen en een opslaggrootte van 32GB.