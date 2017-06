Door Arnoud Wokke, dinsdag 6 juni 2017 14:00, 16 reacties • Feedback

Samsung brengt deze zomer drie nieuwe smartphones uit in de Galaxy J-serie. De toestellen hebben allemaal een metalen behuizing en de J5 en J7 krijgen daarnaast een vingerafdrukscanner. De advieprijzen liggen tussen 219 en 339 euro.

De Galaxy J7 (2017) krijgt een oledscherm met een resolutie van 1920x1080 pixels, waar dat bij de vorige versie 1280x720 pixels was. De J3 verliest ten opzichte van de vorige versie een oledscherm en gaat naar een lcd met dezelfde resolutie van 1280x720 pixels. De J5 krijgt hetzelfde scherm mee als de 2016-versie van de telefoon.

De hele Galaxy J-serie gaat over op Exynos-processors op Samsungs eigen 14nm-FinFet-procedé. Bij de J5 en J7 gaat het om de Exynos 7870, die ook in de Galaxy A3 (2017) te vinden is. De acht Cortex A53-kernen komen tot maximaal 1,6GHz en de gpu is een Mali T830. De J3 krijgt een 7570, met vier A53-kernen op 1,4GHz en Mali T820-gpu. Een ander verschil zit in het modem: het ingebouwde modem van de soc in de J3 komt tot 150Mbit/s op 4g, die van de J5 en J7 tot 300Mbit/s.

Samsung stopt daar bij de J3 en J5 2GB aan lpddr3-geheugen bij; de J7 heeft 3GB. De opslag blijft 16GB emmc, net als bij de eerdere Galaxy J-telefoons. Het ontwerp is nu grotendeels van metaal, waar dat bij de vorige Galaxy J's ging om een metalen rand en kunststof achterkant. Daarmee zijn alle telefoons die de fabrikant dit jaar voor de Benelux aankondigde gemaakt van glas of metaal.

De J5 komt als eerste uit. Dat gebeurt deze maand voor een adviesprijs van 279 euro. De J3 is de goedkoopste met 219 euro, terwijl de J7 een prijs meekrijgt van 339 euro. Tweakers publiceerde enkele weken geleden al specs en afbeeldingen van de J5 en J7. Samsung heeft zelf nog geen afbeeldingen van de telefoons online gezet.