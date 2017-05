Door Paul Hulsebosch, donderdag 11 mei 2017 11:07, 2 reacties • Feedback

Submitter: Megaflix

Geheel onverwacht heeft de Japanse uitgever Square Enix een memo uitgegeven waarin het bedrijf bekendmaakt dat het zich terug zal trekken uit de Deense ontwikkelaar Io-Interactive. De uitgever meldt in de memo een verlies van 39 miljoen euro voelt zich genoodzaakt in te grijpen.

De memo van directeur Yosuke Matsuda is even kort als helder: Square Enix heeft over het afgelopen boekjaar, dat voor de Japanse eindigde eindigde op 31 maart 2017, een verlies van 39,4 miljoen euro gemaakt. Matsuda kondigt een maatregel aan om het tij te keren: de uitgever 'gaat zich concentreren op de belangrijkste series en studio's'. Als gevolg daarvan trekt de uitgever zich terug uit het Deense Io-Interactive, waarvan de uitgever volledig eigenaar is.

De uitgever zoekt een partij die de studio over wil nemen. Matsuda stelt echter dat hij niet kan garanderen dat de onderhandelingen succesvol worden afgerond, wat kan betekenen dat de studio gesloten wordt als er niet op korte termijn een koper gevonden wordt. Of Square Enix ook de rechten op de door Io-Interactive gemaakte games wil verkopen, maakte Matsuda niet bekend.

De studio is vooral bekend van de Hitman-games, maar maakte ook Mini Ninjas en twee Kane & Lynch-games. Matsuda maakt ook niet bekend waarom de uitgever juist Io-Interactive wil verkopen. Op de laatste game van de studio, het episodische Hitman uit 2016, kwam de nodige kritiek, juist doordat de studio besloot de game in episodes op de markt te brengen.

Hitman (2016)