Yakuza-regisseur Toshihiro Nagoshi heeft bij een prijsuitreiking bevestigd dat hij en zijn ontwikkelteam werken aan een nieuwe titel in de serie openwereld-beat-em-up-games. De nieuwste game kwam echter in december uit in Japan, dus de ontwikkeling zit nog in een vroeg stadium.

Toshihiro Nagoshi stelde vrijdag bij de uitreiking van de Japanse Famitsu-gameawards 2016 dat het mogelijk zelfs gaat om meerdere titels die in de maak zijn, maar dat staat nog niet vast. Omdat de ontwikkeling van de game in zo'n vroeg stadium is, laat Nagoshi niets zien aan het aanwezige publiek. Desalniettemin heeft hij wel het gevoel dat hij binnenkort meer kan onthullen over de aankomende game ondanks dat het vroeg is. Dat meldt Gematsu op basis van het Japanse Games Talk.

De Japanse Yakuza-gamefranchise heeft weliswaar genoeg fans in het Westen, maar alsnog laten releases van deze games buiten Japan een tijd op zich wachten. In december van 2016 kwam Yakuza 6 uit in Japan, terwijl die release in de VS en Europa pas plaatsvindt in het begin van 2018. De vorige release, Yakuza: Kiwami, een remaster van de eerste game, komt in augustus van dit jaar op de Westerse markt. Yakuza-games worden exclusief voor de PlayStation gemaakt.