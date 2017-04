Door Arnoud Wokke, woensdag 12 april 2017 20:37, 9 reacties • Feedback

Microsoft heeft de specificaties en het ontwerp onthuld van de devkit voor de Scorpio, de Xbox-console met ondersteuning voor gamen in 4k die later dit jaar moet uitkomen. Het ontwerp van de devkits van Microsofts consoles komen vaak overeen met die van uiteindelijke consoles.

De devkit heeft een ontwerp met twee helften, waarbij de bovenkant wit is en de onderkant zwart. Aan de voorkant zit een oledscherm die aan ontwikkelaars live kan laten zien met hoeveel frames per seconde de console een game aan het spelen is, blijkt uit de info die Gamasutra online heeft gezet.

De specs van de devkit wijken op diverse punten af van die van de uiteindelijke winkelversie. In plaats van 40 compute units krijgt de custom Polaris-gpu 44 compute units en het aantal teraflops dat de console haalt komt daardoor uit op 6,6 in plaats van 6,0.

Verder is er naast de 1TB hdd ook een ssd aanwezig van 1TB, terwijl er 24GB aan ddr5-geheugen in de devkit zit, tegenover 12GB ddr5 in de reguliere Scorpio. Het systeem vraagt ook meer stroom en dus is de voeding 330W in plaats van 245W. Ook zitten er op de voorkant van de devkit drie extra usb-poorten.

De devkit is alleen bedoeld voor ontwikkelaars en het is onbekend of elementen van de devkit terug zullen komen op de winkelversie, zoals het oledschermpje en de vijf knoppen op de voorkant. Microsoft maakte vorige week de specs van de Scorpio bekend. Het ontwerp, de prijs, de releasedatum en de games die uit zullen komen met de nieuwe console volgen vermoedelijk tijdens gamebeurs E3 in juni.