Door Mark Hendrikman, zaterdag 25 februari 2017 11:53, 11 reacties • Feedback

Submitter: Balance

De SD Association heeft de specificatie van het nieuwe USH-III-standaard vrijgegeven. Sd-kaarten die hieronder vallen, zullen overdrachtssnelheden van 624MB per seconde kunnen halen. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van wat UHS-II nu kan.

Er zullen zowel sd- als micro-sd-kaarten met de nieuwe snelheden op de markt verschijnen, laat de SD Association weten. Ook kunnen zowel sdhc als sdxc-kaartjes voldoen aan UHS-III. Sd-kaarten die aan de nieuwe spec voldoen, hebben nog steeds hetzelfde formaat als bestaande kaartjes die UHS-I of II gebruiken. Dit maakt een upgrade mogelijk, hoewel het nog wel de vraag is of het apparaat waar de sd-kaart in gaat ook daadwerkelijk van de extra bandbreedte gebruik kan maken.

De SD Association stelt dat ze met de ontwikkeling inspringen op de introductie van veeleisende technologie, zoals 360-gradencamera's, 3d-beelden, 8k-video en gigabit-wireless. Sd-kaarten die voldoen an UHS-III zullen gemakkelijk te herkennen zijn aan de 'III' die op de kaart afgebeeld staat.

Wanneer sd-kaarten met UHS-III op de markt verschijnen, is niet duidelijk. Op het moment zijn de snelste verkrijgbare sd-kaarten nog UHS-II-kaartjes. Zo introduceerde Sony aan het eind van de afgelopen week een kaart met een lees- en schrijfsnelheid van 300MB per seconde.