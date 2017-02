Door Olaf van Miltenburg, maandag 6 februari 2017 08:28, 12 reacties • Feedback

Denuvo, bekend van zijn drm-technologie voor games, liet een aantal directories op zijn site openstaan waardoor e-mails in de openbaarheid zijn gekomen. Onder andere Google leek geÔnteresseerd te zijn in de drm-technieken van Denuvo.

De meeste informatie in de openstaande mappen is niet interessant volgens Torrentfreak, die een screenshot toont waarop de betreffende directories te zien zijn. In een 11MB groot bestand met de naam Ajax.log stonden echter onder andere e-mails van de supportafdeling die tot 2014 dateren.

Naast telefoonnummers en namen zijn het met name mails van ontevreden consumenten, maar ook berichten van gamebedrijven die interesse hebben in de technologie van het bedrijf. Onder andere Capcom, ABZU, Microsoft, Atari en NinjaTheory zouden zo toenadering tot Denuvo hebben gezocht. Daarnaast citeert Torrentfreak een e-mail van het beveiligingsteam van Google, dat een demo zou willen. Onder de bestanden zijn verder logs, uitvoerbare bestanden en slides van een presentatie.

Het voorval brengt het bedrijf in verlegenheid op een moment dat de drm-technologie toch al onder vuur ligt. Veel gamers klagen erover dat de antikopieertechnieken gebruiksonvriendelijk zijn. De drm stond lang bekend als niet te kraken, maar in de afgelopen tijden zijn Bethesda's Doom en Capcoms Resident Evil 7: Biohazard alsnog gekraakt. Bij die laatste gebeurde dat binnen enkele dagen na de release.