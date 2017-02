Google moet e-mails die buiten de VS zijn opgeslagen overhandigen aan FBI

Door Bauke Schievink, zondag 5 februari 2017 09:31, 24 reacties • Feedback

Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat Google gehoor moet geven aan het verzoek van de FBI om e-mails over te dragen die op servers buiten de Verenigede Staten zijn opgeslagen. De rechtbank oordeelde dat Google gedwongen kan worden om de data naar de VS te halen.

Dat meldt persbureau Reuters op basis van een rechterlijke uitspraak in de Amerikaanse stad Philadelphia. De zaak ging om de vraag of de FBI het recht heeft om Google te dwingen om e-mail die op buitenlandse servers zijn opgeslagen te overhandigen aan de autoriteiten. Volgens rechter Thomas Rueter is het verplaatsen van in het buitenland opgeslagen e-mail naar de Verenigde Staten om daar overgedragen te worden aan de FBI, geen onwettig verzoek.

De uitspraak van de rechter is opvallend, omdat Microsoft in een andere, recente rechtszaak geen e-mails hoefde over te dragen van buitenlandse servers. De Amerikaanse autoriteiten hadden gevraagd om e-mails over te dragen die op een server in Dublin waren opgeslagen, maar de rechter oordeelde toen dat Microsoft geen gehoor hoeft te geven aan dit verzoek.

Google noemde in een statement dit juridische precedent, en liet weten in beroep te zullen gaan tegen de uitspraak van de rechter. Jaarlijks krijgt Google meer dan 25.000 verzoeken van Amerikaanse overheidsinstanties om e-mailgegevens over te dragen, en bij data die in de Verenigde Staten is opgeslagen geeft het bedrijf doorgaans gehoor aan het verzoek.