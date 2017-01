Door Julian Huijbregts, vrijdag 27 januari 2017 17:17, 7 reacties • Feedback

Philips heeft een actie in het leven geroepen om bepaalde Hue-platfondlampen terug te roepen. Volgens de fabrikant zijn er enkele gevallen bekend waarin onderdelen van de lampen losraakten of afbraken. Het gaat om de Hue Fair, Being en Still.

Het gaat in alle gevallen over plafondlampen, die mogelijk een constructiefout bevatten waardoor ze niet voldoen aan de 'kwaliteits- en veiligheidsnormen' van Philips. De terugroepactie wordt gemeld in het Philips Hue-topic op Gathering of Tweakers.

Een woordvoerder van Philips Lighting zegt tegen Tweakers dat het in Nederland gaat om driehonderd lampen die terug naar de fabriek moeten. Deze zijn geproduceerd tussen oktober en november vorig jaar. Klanten kunnen controleren of hun Hue-product een veiligheidsrisico heeft door het artikelnummer te controleren dat op het zilverkleurige etiket aan de achterzijde van het product is geplaatst. Mensen die een van de mogelijk getroffen producten bezitten, dienen contact op te nemen met een callcenter.

Philips heeft het probleem inmiddels opgelost in het fabricageproces, waardoor nieuwe uitvoeringen van de lampen geen problemen zouden moeten vertonen. Ook heeft het volgens het bedrijf geen invloed op andere Philips Hue-producten.

Being Hue-plafondlamp