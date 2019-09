Eve Online's Blackout-periode met beperking van lokale chatfunctie is voorbij

Na zo'n 66 donkere dagen vond CCP Games het welletjes. De ruim twee maanden geleden geïntroduceerde Nullsec blackout-periode is voorbij, wat betekent dat spelers hun lokale chat weer kunnen gebruiken om te zien wie er in hun omgeving aanwezig is.

Eind juni was er al een onverwachte invasie van aliens en alsof dat nog niet genoeg was volgde in juli de zogeheten blackout die de gehele Nullsec-ruimte raakte. Dit was onderdeel van de eerder uitgebrachte Invasion-uitbreiding van het spel. Ontwikkelaar CCP omschreef de wijziging van de lokale chat als een 'vertraagde modus', waarbij de chatfunctie overeenkwam met de beperkte werking in een wormgat. Piloten komen dan alleen in de lokale populatielijst als ze daadwerkelijk een bericht plaatsen. Normaal gesproken bevat dit chatkanaal alle aanwezige spelers in een sterrenstelsel en hun relatie tot elkaar.

Dit had nogal wat gevolgen voor de spelers. Voordat de blackout van kracht werd konden georganiseerde groepen spelers vijandige schepen hun territorium zien binnenkomen. Door die informatie door te geven was er een soort bescherming tegen groepen piraten. Na de blackout viel dat waarschuwingssysteem weg en werd de ruimte een stuk gevaarlijker. Dat kon niet iedereen bekoren; een Eve Online-tracker liet zien dat tijdens de tweemaandelijkse blackout de activiteit in het spel behoorlijk inzakte. Dit kan overigens ook veroorzaakt zijn door andere factoren, zoals de zomerperiode.

Hilmar Pétursson, de ceo van de IJslandse Eve Online-ontwikkelaar CCP Games, gaf onlangs aan dat de radiostilteperiode altijd al gepland was als een tijdelijk evenement, ook al zei het bedrijf bij de aankondiging dat de duur van de blackout onbepaald was. Pétursson zei ook dat het een beetje een grof instrument is en dat het bedrijf nu duidelijk weet en begrijpt wat de waarde van een meer geavanceerd instrument is. Hij stak daarbij niet onder stoelen of banken dat hij van mening is dat Eve Online in de laatste jaren gestagneerd is en dat er in die zin dus wel wat opschudding mag komen. Eind juli sprak Pétursson ook over de wens om een 'chaos era' te introduceren en dat spelers zich hierop moeten voorbereiden.