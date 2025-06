Glow is een programma waarmee uitgebreide informatie over de in de computer aanwezige hardware, het besturingssysteem, de drivers en services kan worden weergegeven. Het programma is opensource, klein en hoeft niet te worden geïnstalleerd om zijn werk te doen. De download bevat aparte programma's voor een x64- of Arm-omgeving. Versie 24.13 is uitgekomen en hierin zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

News Glow's icon in the Operating System section has been updated. It now shows Windows 10 icon on Windows 10 and Windows 11 icon on Windows 11.

Most TS Modules algorithms in Glow have been re-tuned and reprogrammed. This has made the software more stable.

A link to the website has been added to Glow's about section. Türkay Software Website It will open soon.

.NET Framework 4.8.1 September 2024 security patch is integrated. Fixed Bugs Fixed some bugs that sometimes caused Glow to become unresponsive.

Various bugs on Glow have been fixed. Changes Twitter (X) link has been updated.

GitHub link has been updated. Removed Features Instagram link has been removed.