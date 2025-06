De Mozilla Foundation heeft versie 128.2.1 van Thunderbird uitgebracht. Thunderbird is een opensourceclient voor e-mail en nieuwsgroepen met ondersteuning voor verschillende mail- en newsaccounts. Verder zijn er een spamfilter, spellingscontrole, kalender en adresboek, en heeft het een aanpasbaar uiterlijk. In versie 128, die van Mozilla de naam Nebula heeft meegekregen, heeft de gebruikersinterface een opfrisbeurt gekregen. Verder kunnen folders en accounts van een accentkleur worden voorzien, worden notificaties in Windows in het Windows-notificatiescherm getoond en zijn delen van Thunderbird in Rust geschreven, wat de veiligheid ten goede moet komen. In deze uitgave zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

What’s Fixed Message window froze after clicking 'mailto:' link containing child elements

"Grouped By Sort" state was not preserved for unified and virtual folders

Repairing local folders caused messages in folder to temporarily disappear

Repairing an IMAP folder resulted in incorrect total and unread message counts

Quick Filter reset sort type in threaded views sorted by "Order Received" ascending

Display names for SMTP servers could be incorrectly formatted as a date

Importing profiles from SeaMonkey did not work in certain circumstances

Calendar events filter no longer allowed searching past or all events

Calendar updates were not added to cache when Thunderbird was offline

Visual and UX improvements