Bitwarden is een crossplatform- en opensourcewachtwoordbeheerdienst die persoonlijke gegevens in een versleutelde digitale kluis opslaat. Het is in de basis gratis te gebruiken en voor een klein bedrag per jaar is er toegang tot diverse extra's, zoals het kunnen opslaan van totp-codes, inloggen met een YubiKey en opslagcapaciteit voor bijlagen. Bitwarden is beschikbaar online, als desktopclient, als mobiele app en als plug-in voor diverse webbrowsers. Nieuw in deze versie is onder meer de mogelijkheid om passkeys op mobiele apparaten te gebruiken.

Password Manager Use passkeys on mobile apps: Password Manager mobile apps can now be used to create and sign in with passkeys. This feature is available for iOS and as a beta for Android. Learn more here.

Delete stored passkeys: Passkeys that have been stored with Bitwarden login items can now be deleted using the Bitwarden browser extension and desktop app. Learn more here. Secrets Manager New integrations page: Get quick access to Secrets Manager integrations through the new page available from the Secrets Manager web app.

Secrets Manager CLI Docker image: The Bitwarden Secrets Manager CLI is now available as a Docker image. Learn more here.