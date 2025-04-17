Software-update: Bitwarden 2025.4.0

Bitwarden logo Bitwarden is een crossplatform en opensource wachtwoordbeheerdienst die persoonlijke gegevens in een versleutelde digitale kluis opslaat. Het is in de basis gratis te gebruiken en voor een klein bedrag per jaar is er toegang tot diverse extra's zoals het kunnen opslaan van totp-codes, inloggen met een YubiKey en opslagcapaciteit voor bijlagen. Bitwarden is beschikbaar online, als desktopclient, als mobiele app en als plug-in voor diverse webbrowsers. In versie 2025.4.0 is de mogelijkheid toegevoegd om wachtwoorden die vanuit de browser Edge zijn geëxporteerd in Bitwarden te importeren.

Password Manager

  • Edge export (csv): Edge (csv) export has been added to the list of formats available for import into Bitwarden Password Manager. Learn more here.

Bitwarden

Versienummer 2025.4.0
Releasestatus Final
Besturingssystemen Android, Linux, macOS, iOS, Windows 10, Windows 11
Website Bitwarden
Download https://bitwarden.com/download
Licentietype Freeware/Betaald

Door Bart van Klaveren

Downloads en Best Buy Guide

Feedback • 17-04-2025 12:00
2 • submitter: Munchie

17-04-2025 • 12:00

2

Submitter: Munchie

Bron: Bitwarden

Update-historie

24-07 Bitwarden 2026.7.0 10
26-06 Bitwarden 2026.6.1 0
30-05 Bitwarden 2026.5.0 24
15-05 Bitwarden 2026.4.1 4
02-04 Bitwarden 2026.3.2 55
05-03 Bitwarden 2026.2.1 17
06-02 Bitwarden 2026.1.1 5
12-12 Bitwarden 2025.12.0 9
15-11 Bitwarden 2025.11.0 21
10-'25 Bitwarden 2025.10.0 2
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Bitwarden

geen prijs bekend

4 van 5 sterren
Beveiliging en antivirus

Reacties (2)

-Moderatie-faq
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luckytrebor 17 april 2025 12:39
ik krijg via deze link desktop versie 2025.3.1 en niet 2025.4.0
Niemand_Anders @luckytrebor17 april 2025 13:30
Lijkt erop dat momenteel alleen de selfhosted website (niet te verwarren met vaultwarden) is bijgewerkt tot 2025.4.0, terwijl de clients inderdaad nog 2025.3.1 zijn.

https://github.com/bitwarden/clients/releases

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