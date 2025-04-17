Bitwarden is een crossplatform en opensource wachtwoordbeheerdienst die persoonlijke gegevens in een versleutelde digitale kluis opslaat. Het is in de basis gratis te gebruiken en voor een klein bedrag per jaar is er toegang tot diverse extra's zoals het kunnen opslaan van totp-codes, inloggen met een YubiKey en opslagcapaciteit voor bijlagen. Bitwarden is beschikbaar online, als desktopclient, als mobiele app en als plug-in voor diverse webbrowsers. In versie 2025.4.0 is de mogelijkheid toegevoegd om wachtwoorden die vanuit de browser Edge zijn geëxporteerd in Bitwarden te importeren.

Password Manager Edge export (csv): Edge (csv) export has been added to the list of formats available for import into Bitwarden Password Manager. Learn more here.