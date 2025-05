Als je zelf een laadpaal voor de elektrische auto in elkaar wilt knutselen, kun je meestal een hoop geld besparen. In dat geval heb je onder meer een EVSE nodig, bijvoorbeeld de opensource SmartEVSE van fabrikant Stegen. Voor deze controller zijn verschillende firmwares beschikbaar, zoals de originele van Stegen, of een alternatieve door de community ontwikkelde versie met allerlei extra functionaliteit. Aan de laatste heeft de hier op Tweakers bekendstaande dingo35 meegewerkt, en hij is op dit moment eigenlijk nog de enige actieve ontwikkelaar. Dingo35 heeft besloten het project te forken en het onder eigen beheer uit te brengen. Versie 3.6.0-RC1 is verschenen en de releasenotes daarvan zien er als volgt uit:

This release has a LOT of changes, although most of them are “under the hood”; we switched to the mongoose webserver library, thus getting rid of a lot of “old”, no longer maintained libraries. This not only gave us a faster and more efficient webserver, it also gives us a more flexible way to the future.

Also it enabled us to get rid of the “spiffs.bin” flash, so from now on you only have to flash firmware.bin; the spiffs.bin files are stored in gzip form inside the firmware, and are served gzipped too…. We also moved the mqtt library to that server, reducing code and improving efficiency.

Other changes: