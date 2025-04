Als je zelf een laadpaal voor de elektrische auto in elkaar wilt knutselen, kun je meestal een hoop geld besparen. In dat geval heb je onder meer een EVSE nodig, bijvoorbeeld de opensource SmartEVSE van fabrikant Stegen. Voor deze controller zijn verschillende firmwares beschikbaar, zoals de originele van Stegen, of een alternatieve door de community ontwikkelde versie met allerlei extra functionaliteit. Denk hierbij aan optimale connectiviteit via modbus, Wi-Fi, mqtt en http, maar ook een integratie met Home Assistant. Daarmee is de aansturing van de laadpaal helemaal naar eigen wens te regelen, afhankelijk van een (dynamische) energie-contract, de opbrengst van de zonnepanelen, en natuurlijk het gebruik van de auto.

Door een goede samenwerking tussen community en fabrikant worden de community-versies na verloop van tijd overgenomen door de fabrikant, als de stabiliteit in de community is bewezen. Versie 3.7.0 is uitgekomen en hierin zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht: