Als je zelf een laadpaal voor de elektrische auto in elkaar wilt knutselen, kun je meestal een hoop geld besparen. In dat geval heb je onder meer een controller nodig, bijvoorbeeld de opensource EVSE van fabrikant Stegen. Een randapparaat voor de SmartEVSE controller is de Sensorbox: dit is een kastje dat de P1-telegrammen van je electriciteitsmeter vertaalt naar modbus-berichten, op basis waarvan de SmartEVSE zijn laadvermogen regelt. Voor diegenen die geen P1-aansluiting op hun electriciteitsmeter hebben zijn er ook aansluitingen voor CT-klemmen aanwezig op de Sensorbox.

Door een goede samenwerking tussen community en fabrikant worden de communityversies na verloop van tijd overgenomen door de fabrikant, als de stabiliteit in de community is bewezen. Versie 3.7.2 is uitgekomen en sinds versie 3.7.0 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

This release adds a menu-option to the LCD-screen when a Sensorbox-2 with old firmware is detected; the menu option will enable you to upgrade your Sensorbox-2 firmware without having to disconnect it, and without having to connect to the USB-C connector. The “Setup” option will provide you with a portal (old fashioned SmartEVSE style) as an access point to your smartphone. For details on upgrading your Sensorbox-2 firmware see this page.

This is a bugfix release: