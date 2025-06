Als je zelf een laadpaal voor de elektrische auto in elkaar wilt knutselen, kun je meestal een hoop geld besparen. In dat geval heb je onder meer een EVSE nodig, bijvoorbeeld de opensource SmartEVSE van fabrikant Stegen. Voor deze controller zijn verschillende firmwares beschikbaar, zoals de originele van Stegen, of een alternatieve door de community ontwikkelde versie met allerlei extra functionaliteit. Aan de laatste heeft de hier op Tweakers bekendstaande dingo35 meegewerkt, en hij is op dit moment eigenlijk nog de enige actieve ontwikkelaar. Dingo35 heeft besloten het project te forken en het onder eigen beheer uit te brengen. Sinds versie 3.6.8 zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Bugfix release with the following bugfixes:

Preferences from the LCD menu are now saved correctly.

In Solar mode, when StopTimer Disabled, the EVSE now continues to charge indefinitely, as per documentation.

When Mains is lower then Max, we now allow charging up to Max when Mains is not exceeded (e.g. when solar power is added to the house grid).

The MQTT topic that was named EVEVMeterEnergyCharged incorrectly is now named back to EVEnergyCharged.

Yet another bugfix release; fixed two bugs that disturbed the limiting of charging to MaxMains. It is highly recommended to upgrade to this release to protect your main fuses!

Known bugs: spurious malformed MQTT packets are generated, which cause the MQTT broker to disconnect and immediately reconnect. This problem is rarely noticed, it has been there since v3.5.1 .