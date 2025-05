Illustrate heeft een nieuwe versie van dBpoweramp Music Converter uitgebracht. Met dit audiobewerkingsprogramma kunnen audio-cd's worden geript en kunnen muziekbestanden van en naar onder andere mp3, m4a, wma, Ogg Vorbis, aac, Monkey's Audio, flac en alac worden geconverteerd, met behoud van tags. Verder kunnen de mp3-tags worden aangepast en kan het programma volledig in Windows Explorer worden geïntegreerd, waardoor het gemakkelijk aan te roepen is. De basisversie, voor het rippen van cd's en het converteren van bestanden, is gratis. Voor extra functionaliteit moet worden betaald. Het programma is beschikbaar voor Windows en macOS. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Release 2024-11-04 64 bit compile missing utility codecs

All encoders - graphics / icons updated

opus encoder - dialog redesigned

CD Ripper: Discogs detects known '/' artist names (such as AC/DC)

CD Ripper: Improved compatibility with PIONEER - BD-RW BDR-UD04 drive. Note that this drive's firmware is buggy and should be avoided if possible, ripping results of same drive/disc vary between different computers.