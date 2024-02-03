Illustrate heeft een nieuwe versie van dBpoweramp Music Converter uitgebracht. Met dit audiobewerkingsprogramma kunnen audio-cd's worden geript en kunnen muziekbestanden van en naar onder andere mp3, m4a, wma, Ogg Vorbis, aac, Monkey's Audio, flac en alac worden geconverteerd, met behoud van tags. Verder kunnen de mp3-tags worden aangepast en kan het programma volledig in Windows Explorer worden geïntegreerd, waardoor het gemakkelijk aan te roepen is. De basisversie, voor het rippen van cd's en het converteren van bestanden, is gratis. Voor extra functionaliteit moet worden betaald. Het programma is beschikbaar voor Windows en macOS. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Release 2024-02-01 Option in dBpoweramp Control Centre - can specify Win11 shell, with or without classical shell item (non Windows 11)

Added tag editing capability for: .tak, .tta, .dts, .mka, .weba

Fix: CD Ripper Folder.jpg would not be written to each folder if using multi-encoder

Fix: vorbis tagging fixes