Software-update: dBpoweramp Music Converter R2024.02.01

dBpoweramp Music Converter logo (79 pix) Illustrate heeft een nieuwe versie van dBpoweramp Music Converter uitgebracht. Met dit audiobewerkingsprogramma kunnen audio-cd's worden geript en kunnen muziekbestanden van en naar onder andere mp3, m4a, wma, Ogg Vorbis, aac, Monkey's Audio, flac en alac worden geconverteerd, met behoud van tags. Verder kunnen de mp3-tags worden aangepast en kan het programma volledig in Windows Explorer worden geïntegreerd, waardoor het gemakkelijk aan te roepen is. De basisversie, voor het rippen van cd's en het converteren van bestanden, is gratis. Voor extra functionaliteit moet worden betaald. Het programma is beschikbaar voor Windows en macOS. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Release 2024-02-01
  • Option in dBpoweramp Control Centre - can specify Win11 shell, with or without classical shell item (non Windows 11)
  • Added tag editing capability for: .tak, .tta, .dts, .mka, .weba
  • Fix: CD Ripper Folder.jpg would not be written to each folder if using multi-encoder
  • Fix: vorbis tagging fixes

dBpowerAMP Music Converter

Versienummer R2024.02.01
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, macOS, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website Illustrate
Download https://www.dbpoweramp.com/dmc.htm
Licentietype Freeware/Betaald

Door Bart van Klaveren

Downloads en Best Buy Guide

Feedback • 03-02-2024 18:39 11

03-02-2024 • 18:39

11

Bron: Illustrate

Update-historie

27-05 dBpoweramp Music Converter 2026.05.25 5
05-04 dBpoweramp Music Converter 2026.04.03 11
01-02 dBpoweramp Music Converter 2026.01.31 2
26-12 dBpoweramp Music Converter 2025.12.24 0
05-12 dBpoweramp Music Converter 2025.12.04 1
16-11 dBpoweramp Music Converter 2025.11.12 10
07-'25 dBpoweramp Music Converter 2025.07.14 6
07-'25 dBpoweramp Music Converter 2025.07.07 6
06-'25 dBpoweramp Music Converter 2025.06.05 12
04-'25 dBpoweramp Music Converter 2025.04.17 0
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dBpowerAMP Music Converter

geen prijs bekend

4 van 5 sterren
Design en multimedia

Reacties (11)

-Moderatie-faq
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Gé Brander 3 februari 2024 20:49
Jemig, dat brengt oude herinneringen naar boven...
WillySis @Gé Brander3 februari 2024 21:38
Hier ook.
Ik heb het voorheen veel gebruikt om de CD's in digitaal format op de harde schijf te zetten. Nu gebruik ik het nog sporadisch. Wel mooi dat het nog steeds onderhouden wordt.
beezjeh 3 februari 2024 22:32
Af en toe best nog steeds handig om een Youtube video even snel om te zetten naar mp3.
vickypollard @beezjeh4 februari 2024 08:59
Tegenwoordig zijn er talloze online tooltjes die dat voor je doen :)
beezjeh @vickypollard4 februari 2024 16:21
Klop, maar ik download direct met Internet Download Manager en daarna met dBpoweramp :)
be3a18 4 februari 2024 10:27
'Fantastisch' programma. Krijg na het installeren een melding dat Windows Defender de toegang op een of andere manier blokkeert. Aan het help artikel op het forum heb je niks. Bij poging om MP4 bestand om te zetten naar MP3 krijg ik geen MP4 bestanden in beeld. Tenslotte kijk ik nu al een paar minuten naar een Uninstalling scherm waarin niks gebeurt.
OLED @be3a184 februari 2024 11:11
Pro-tip: Als je een Mac hebt dan klik je op het mp4 bestand en dan sla je het op als AAC audiobestand; dit is hogere kwaliteit dan MP3 en tegenwoordig ook op elk apparaat af te spelen, zelfs Android

Edit: ik heb een Mac en gebruik ook Windows defender.
Ik plaats mijn reactie omdat de in het artikel besproken software voor Mac beschikbaar is en iemand misschien de software wilt gebruiken voor de use case die be3a18 beschrijft

Daarnaast kan je op zijn profiel zien dat hij met Mac OS werkt

[Reactie gewijzigd door OLED op 23 juli 2024 12:15]

Robertdw @OLED4 februari 2024 15:46
Pro-tip: als je Windows defender gebruikt, heb je zeer waarschijnlijk geen Mac.....
Tweaker1958 @Robertdw5 februari 2024 15:07
Pro-tip 2 : Windows defender is ook beschikbaar voor de MAC als onderdeel van Office365 voor de MAC
gimbal @Tweaker19586 februari 2024 09:56
Alleen heet het geen "Windows Defender", voor logische redenen.

Ik doorbreek even de ketting want er is weinig professioneel aan deze serie reacties.
SCS2 4 februari 2024 19:08
Goede, veelzijdige en gratis audio omzetter: www.freac.org

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