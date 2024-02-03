Firefly III 6.1.9

Firefly III is een in php geschreven webapplicatie waarmee een overzicht van je financiën kan worden bijgehouden. Het kan de data importeren vanuit csv-bestanden, de bunq-api of de Spectre-api. Voor meer informatie over dit programma verwijzen we naar deze pagina. De ontwikkelaar loopt ook op Tweakers rond en bespreekt zijn applicatie in het grote 'Firefly III'-topic. In versie 6.1 is onder meer ondersteuning voor PHP versie 8.3 toegevoegd en dat is ook meteen de enige ondersteunde versie. Versies 6.1.8 en 6.1.9 zijn kort achter elkaar uitgekomen en hierin zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:
Firefly III 6.1.9Fixed
- Issue 8499 (Wrong version number after update to v6.1.8)
- Issue 8501 (Bulk delete page links to wrong tx)
Firefly III 6.1.8Added
Removed
- Added a trigger for v2 layouts that helps with debugging.
- Issue 8431 (The Opening/ Virtual Balance must less than or equal 100001709)
- Issue 8457 (Budgets - missing summary from the bottom)
Fixed
- Reference to the "huntr" bug bounty platform, which is now some shitty AI scam.
Security
- PR 8432 (Update favicons.twig)
- Issue 8433 (may be a wrong calculation)
- Issue 8442 (v6.1.7 - Not expected this period)
- Issue 8445
- Issue 8446 (There is an extra X ending symbol here)
- Issue 8467 (API Endpoint /data/export/rules produces errorneous CSV output)
- Issue 8472 (When left to spend is 0, the info box is red)
- Issue 8471 (Left to spend is not the same on dashboard and on budget page)
- PR 8477 (Bump actions/checkout from 3 to 4)
- Issue 8497 (has_any_category:false not possible as a rule)
- GHSA-29w6-c52g-m8jc Demo users could trick each other into downloading poisoned CSV files