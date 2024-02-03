Software-update: Firefly III 6.1.9

Firefly III logo (79 pix) Firefly III is een in php geschreven webapplicatie waarmee een overzicht van je financiën kan worden bijgehouden. Het kan de data importeren vanuit csv-bestanden, de bunq-api of de Spectre-api. Voor meer informatie over dit programma verwijzen we naar deze pagina. De ontwikkelaar loopt ook op Tweakers rond en bespreekt zijn applicatie in het grote 'Firefly III'-topic. In versie 6.1 is onder meer ondersteuning voor PHP versie 8.3 toegevoegd en dat is ook meteen de enige ondersteunde versie. Versies 6.1.8 en 6.1.9 zijn kort achter elkaar uitgekomen en hierin zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Firefly III 6.1.9

Fixed
  • Issue 8499 (Wrong version number after update to v6.1.8)
  • Issue 8501 (Bulk delete page links to wrong tx)

Firefly III 6.1.8

Added
  • Added a trigger for v2 layouts that helps with debugging.
  • Issue 8431 (The Opening/ Virtual Balance must less than or equal 100001709)
  • Issue 8457 (Budgets - missing summary from the bottom)
Removed
  • Reference to the "huntr" bug bounty platform, which is now some shitty AI scam.
Fixed
  • PR 8432 (Update favicons.twig)
  • Issue 8433 (may be a wrong calculation)
  • Issue 8442 (v6.1.7 - Not expected this period)
  • Issue 8445
  • Issue 8446 (There is an extra X ending symbol here)
  • Issue 8467 (API Endpoint /data/export/rules produces errorneous CSV output)
  • Issue 8472 (When left to spend is 0, the info box is red)
  • Issue 8471 (Left to spend is not the same on dashboard and on budget page)
  • PR 8477 (Bump actions/checkout from 3 to 4)
  • Issue 8497 (has_any_category:false not possible as a rule)
Security

Firefly III screenshot

Versienummer 6.1.9
Releasestatus Final
Besturingssystemen Scripttaal
Website Firefly III
Download https://github.com/firefly-iii/firefly-iii/releases/tag/v6.1.9
Licentietype GPL

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 03-02-2024 16:54 5

03-02-2024 • 16:54

5

Bron: Firefly III

Update-historie

19-04 Firefly III 6.6.1 5
15-03 Firefly III 6.5.5 1
23-02 Firefly III 6.5.0 0
14-02 Firefly III 6.4.21 0
07-02 Firefly III 6.4.18 0
17-01 Firefly III 6.4.16 1
07-01 Firefly III 6.4.15 0
14-12 Firefly III 6.4.14 0
29-11 Firefly III 6.4.9 0
08-11 Firefly III 6.4.6 4
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Firefly III

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Reacties (5)

-Moderatie-faq
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evers97 3 februari 2024 22:20
Zie deze tool al een tijdje en ik ga er morgen denk ik toch mee aan de slag! Maakt me zeer enthousiast. Iemand enig idee of je ook aandelen kunt toevoegen?
JMdG @evers973 februari 2024 23:06
Aandelen worden volgens mij niet echt ondersteund, al is het even geleden dat ik het programma heb gebruikt.
Je zou er een rekening voor kunnen maken en dan periodiek de waarde kunnen aanpassen als workaround.
Firefly III
@evers974 februari 2024 07:23
Nee dat kan helaas niet. Kijk daarvoor naar "Portfolio Performance".
evers97 @Firefly III4 februari 2024 11:56
Ach geen drama, ik weet nu al dat ik veel plezier aan dit programma ga beleven, vooral omdat ik bij Bunq bankier en alles lekker automatisch kan importeren.

Dank voor deze tool!
Firefly III
3 februari 2024 17:13
Boordevol superinteressante bugfixes waar jullie vreselijk op zaten te wachten natuurlijk ;)

Maar belangrijker (nerd alert) een release die geheel is gegenereerd door een GitHub action. Geen handmatige download van vertalingen, builden van JS, builden van JSON, alles out of the box met 1 druk op de knop. Scheelt mij weer veel domme fouten!

Edit: 1 domme fout gevonden, en die ga ik ook wegautomatiseren.. het versienummer klopt niet van deze release.

[Reactie gewijzigd door Firefly III op 22 juli 2024 18:31]


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