Illustrate heeft een nieuwe versie van dBpoweramp Music Converter uitgebracht. Met dit audiobewerkingsprogramma kunnen audio-cd's worden geript en kunnen muziekbestanden van en naar onder andere mp3, m4a, wma, Ogg Vorbis, aac, Monkey's Audio, flac en alac worden geconverteerd, met behoud van tags. Verder kunnen de mp3-tags worden aangepast en kan het programma volledig in Windows Explorer worden geïntegreerd, waardoor het gemakkelijk aan te roepen is. De basisversie voor het rippen van cd's en het converteren van bestanden is gratis. Voor extra functionaliteit moet worden betaald. Het programma is beschikbaar voor Windows en macOS. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Release 2025-02-07 Naming Page, example box disabled to avoid editing confusion

Updated Control Centre to better show updates

bug fix: CD Ripper default showed 1000x1000 750KB album art but was defaulting to 800x800 and 500KB

ID3 do not toggle ID3v2.4 unsynchronization on frames not being altered

Album art internet search updated, now obtains better results

wavpack updated to WavPack 5.8.1

Opus updated to 1.5.2

Added Speex encoder 1.2.1 (also 64 bit) [windows only]

Monkeys Audio updated to 10.92

Added Musepack encoder to standard install [Windows only]

CD Ripper: Shows on ripping log other encoders if using multi-encoder, also DSP effects in log are more human readable

Ripper: Discogs added UPC + Label reading

Ripper: Manual Metadata lookup added barcode lookup

Ripper: Bar Code Scanner / Input added - When the option Bar Code is enabled under Active Providers, a dialog will display when each CD is inserted, allowing the inputting of Bar Code. Entering such improves accuracy of metadata retrieval. If have a USB bar code scanner (costing about $20) scan the bar code on the back of the CD case. Barcode is stored as UPC ID Tag.